Ruba profumo da 70 euro a Pisa, arrestato

Aveva rubato un profumo da 70 euro in un negozio di corso Italia a Pisa, nel pomeriggio di ieri. Le volanti della polizia sono intervenute dopo che un uomo, che aveva visto tutto, ha cominciato a seguire l'uomo finché non è avvenuto il fermo.Il giovane, un 28enne nordafricano con precedenti per stupefacenti e furti, ha subito ammesso il furto. Dopo il processo per direttissima questa mattina è giunta la condanna a 4 mesi, una multa da 200 euro e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 3 giorni alla settimana.