Saccardi incontra console onorario dell'Indonesia: "Occasione per rafforzare i legami"

La vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi ha incontrato questa mattina il console onorario dell’Indonesia, avvocato Jacopo Cappuccio.

“E’ stata un’occasione molto positiva – ha commentato Stefania Saccardi - per rafforzare i legami con questo grande paese sia in vista del prossimo G20 dell’agricoltura, che per le possibilità per le nostre aziende di accedere a un mercato molto interessante e con grandi opportunità”.

Al centro dell’incontro, proposte sui possibili nuovi rapporti istituzionali, attraverso – tramite accordi e intese. Si è parlato di possibili scambi sia riguardo alla formazione sia riguardo a prodotti e macchinari nei rispettivi mercati.

L’attenzione si è concentrata anche sulla eventuale realizzazione di una “Vetrina Toscana” in Indonesia collegata al nascere e all’espandersi delle strutture aeroportuali, ferroviarie e portuali che ospitano spesso centinaia di negozi e vedono milioni di passeggeri transitare ogni anno.

Tra i prodotti toscani più appetibili e richiesti in Indonesia: il latte e i suoi derivati come yogurt e mozzarella, l’olio di oliva, il gelato (magari realizzato con il caffè indonesiano), infine il vino. Tutti prodotti da destinare alle catene alberghiere stellate e di lusso.

Fonte: Regione Toscana