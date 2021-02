Sanificazione nelle scuole del Chianti, l'investimento in salute a Barberino Tavarnelle

Investimenti a tutela dell’igiene e della salute degli studenti. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria il Comune di Barberino Tavarnelle ha scelto di intervenire direttamente sulle operazioni necessarie a sanificare aule e ambienti scolastici. Una misura precauzionale volta a tutelare la salute degli studenti e di tutto il personale scolastico che la giunta Baroncelli ha messo in atto e continua ad applicare in tutti i plessi dei nidi comunali e delle scuole statali, scuole per l’infanzia, scuole primarie e scuola secondaria di primo grado ogni volta che si presenta la necessità e sulla base delle esigenze legate all’andamento dei contagi.

L’intervento di sanificazione viene effettuato, da parte della ditta specializzata, incaricata dall’amministrazione comunale, nella fascia pomeridiana nei plessi delle scuole di competenza comunale. La sanificazione prevede inoltre l’aerazione e la pulizia straordinaria dei locali prima del loro utilizzo.

“E’ una nostra scelta quella di stanziare risorse e intervenire direttamente con azioni di sanificazione negli ambienti scolastici – dichiara il sindaco David Baroncelli - i comuni non sono tenuti ad effettuarla, ma noi abbiamo deciso di operare in questo senso perché riteniamo che la sicurezza sanitaria sia una priorità assoluta”. “Stiamo attraversando un periodo complesso e delicato a causa della crisi epidemiologica che accompagna purtroppo la nostra quotidianità – continua il primo cittadino - occuparci della salute delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi è fondamentale per assicurare quel ritorno alla normalità che gli studenti hanno l’opportunità di vivere, e riprendersi, seguendo le lezioni in presenza, stabilendo un contatto reale con i compagni e i docenti, frequentando la dimensione scuola come la naturale condivisione sociale ed educativa di un luogo di comunità”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino