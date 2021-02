Test Covid alle giovanili Use, la garanzia di professionalità del Laboratorio Empolese Analisi

Le squadre giovanili di USE COMPUTER GROSS e di USE SCOTTI ROSA hanno potuto riprendere gli allenamenti dopo l’approvazione di un nuovo protocollo da parte della Fip. Settantadue ore prima di tornare in palestra tutti i giocatori e le giocatrici hanno dovuto sottoporsi ad un test rapido anticovid.

Per garantire a tutti il massimo livello di sicurezza e contenere i costi delle famiglie abbiamo potuto contare sulla collaborazione della LEA ( Laboratorio Empolese Analisi) del Gruppo Dottor Bartolini, che ha messo a disposizione le proprie strutture permettendo che i prelievi, ai quali dovevano essere presenti almeno un genitore trattandosi per la maggior parte di atleti minorenni, avvenissero in maniera ordinata e senza rischi di assembramento, scaglionandoli nel tempo ed ad un prezzo convenzionato.

La LEA, che ha un’esperienza di oltre 70 anni nelle analisi cliniche ed in particolare per quanto riguarda la prevenzione nel mondo del lavoro, cura settimanalmente anche i prelievi delle squadre di serie A1 femminile e di serie B maschile e, se riprenderà anche il campionato di serie C silver, seguirà anche questi giocatori.

Oltre agli atleti delle squadre giovanili anche i loro istruttori sono stati sottoposti ad analisi per il corona virus.

Come società abbiamo scelto fin dall’inizio la strada della massima sicurezza con il rispetto rigoroso dei protocolli previsti dalla Fip nonostante questo stia comportando dei costi economici non indifferenti.

“Il ritorno ad una vita normale, specialmente per i più giovani – afferma il direttore della LEA, Marco Castellari – crediamo sia essenziale; per questo motivo abbiamo deciso di collaborare con il “mondo USE” che rappresenta una realtà sportiva importante nella nostra città al di là delle squadre di vertice. Il nostro laboratorio garantisce da sempre serietà, puntualità e correttezza grazie all’attenzione alla qualità e alla soddisfazione dei nostri clienti”.

Per eventuali informazioni si può contattare il laboratorio LEA allo 0571 -710487 o tramite la mail infolea@laboratorioempolese.it

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa