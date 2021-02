Truffe sulla Montagna Pistoiese, cinque denunce

Fioccano le truffe sulla Montagna Pistoiese. Cinque persone sono state denunciate tra San Marcello Piteglio e Sambuca Pistoiese negli ultimi giorni.

Il primo caso riguarda una donna che voleva comprare una Playstation 5 a 500 euro dal marketplace di Facebook. Raggirata dal venditore, che le ha mostrato documenti falsi, la donna ha inviato il denaro senza avere niente in cambio. Stessa sorte per due persone di Sambuca che volevano comprare attrezzi per autovettura dal marketplace e da subito.it: in quel caso hanno versato uno 1.000 e l'altro 200 euro, senza avere la merce. Un'altra persona invece ha pagato 290 per la polizza Rca, ma poi il falso assicuratore è sparito nel nulla.

La indagini dei carabinieri si sono incentrate sui flussi di denaro. Per i casi delle autovetture sono stati denunciati un uomo di origini pugliesi e un marchigiano, già noti alle forze dell'ordine. Per la polizza invece è finito nel mirino un soggetto di origini piemontesi, anche lui denunciato. Stessa sorte per due persone del Lazio - anche loro con precedenti - per i truffatori della Playstation.