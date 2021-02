Ultimazione dei lavori per l’efficientamento energetico della palestra dei Leccetti

"In questi giorni sono stati ultimati i lavori per l’efficientamento energetico della palestra dei Leccetti. Si è trattato di un importante intervento nell'ottica del risparmio in fase di gestione di consumi energetici ed economici. È stato modificato tutto il sistema di riscaldamento con un impianto ad alta efficienza, sostituiti tutti i corpi illuminanti con luci a led ed installato un sistema di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con impianto fotovoltaico. Nell'occasione dei citati lavori e visto che l'impianto non poteva essere utilizzato, abbiamo approfittato anche per realizzare tutta una serie di ulteriori interventi di tipo estetico e funzionale che ne hanno permesso un sostanziale restyling. Dalla riorganizzazione dell'impianto elettrico di distribuzione interna, alla verniciatura delle ringhiere e passamano al ripristino delle murature ed imbiancatura. Nell'occasione sono stati anche sostituiti i fari di illuminazione del campino di calcio limitrofo alla palestra con nuovi fari a led.

Dopo adeguata pulizia e sanificazione, da lunedì 22 febbraio, potranno così riprendere le attività sportive delle scuole.

L'intervento è stato realizzato da ditta specializzata, grazie ad un co-finanziamento utilizzando i "fondi Kyoto" per un importo di circa 130.000, ed in parte dal personale interno.

Si tratta di un altro risultato importante nell'ottica della sostenibilità ambientale e della continua riqualificazione del patrimonio pubblico. A breve termineranno anche i lavori alla scuola ed alla palestra di Saline di Volterra, anch'essi afferenti ai fondi Kyoto per l'efficienza energetica."

Giacomo Santi

Sindaco di Volterra