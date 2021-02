Vaccini, convocato il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Toscana torna riunirsi martedì 23 e mercoledì 24 con una seduta d’urgenza sul Piano vaccinale e in forma ordinaria con la comunicazione sulle vicende legate a Mps, così come chiesto dal presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo. Domani, martedì 23 febbraio alle ore 15 e chiusura dei lavori alle 19, sarà discussa la comunicazione di Giunta relativa alla campagna vaccinale cui sono collegati diversi atti tra interrogazioni e mozioni. L’assessore alla Sanità, Simone Bezzini, sarà chiamato a rispondere ad interrogazioni su somministrazione dosi a personale scolastico, forze armate e di polizia, pazienti malati oncologici e con problematiche di tossicodipendenza in cura presso le comunità di recupero oltre che al sistema di prenotazione del vaccino AstraZeneca, criteri di selezione dei pazienti da sottoporre a vaccinazione, le problematiche legate a gestione, organizzazione, comunicazione e vaccinazione domiciliare oltre che all’acquisto di 27milioni di dosi da parte della Regione Veneto e all’attivazione e ubicazione dei centri vaccinali in provincia di Firenze. Seduta ordinaria, invece, mercoledì 24 alle 9.30 con chiusura dei lavori alle 13 e prosecuzione pomeridiana a partire dalle 15 fino all’esaurimento degli atti di Ufficio di presidenza e commissioni. All’ordine del giorno, oltre alla comunicazione su Mps, cui è collegata la proposta di risoluzione sul futuro del Monte a firma del gruppo Fratelli d’Italia, l’istituzione dell’onorificenza del Consiglio denominata ‘Le Ali del Pegaso’, di iniziativa dell’Ufficio di presidenza. Seguono la proposta di deliberazione sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e Finanza regionale 2021, cui è collegata la proposta di risoluzione presentata dalla capogruppo della Lega Elisa Montemagni e riferita alla valorizzazione del complesso ex Manifattura di Lucca; gli atti relativi alle misure di sostegno ad aziende e famiglie danneggiate dalla crisi causata dalla pandemia. Tra le proposte di legge, le misure in favore dei Comuni per la realizzazione di parcheggi e conseguente riqualificazione ambientale, decongestionamento urbano e miglioramento della mobilità; gli interventi di riqualificazione del patrimonio storico di pregio degli Enti locali; gli interventi di sostegno per le città murate e fortificazioni della Toscana. Entrambe le sedute sono convocate in modalità mista, telematica con collegamento da remoto e in presenza. Alla seduta d’urgenza di martedì pomeriggio parteciperanno in presenza, esclusivamente, il presidente e i due vicepresidenti del Consiglio, nonché i presidenti dei Gruppi consiliari. Alla seduta ordinaria di mercoledì, si aggiungono presidenti delle commissioni consiliari.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa