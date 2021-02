Viareggio si candida Capitale della Cultura per il 2024

Viareggio si candida a capitale italiana della Cultura per il 2024, anniversario del centenario della morte di Puccini. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro lancia la candidatura online. Il progetto segue la creazione di 'Rosetta', l'Istituzione della cultura cittadina che sta per prendere il via ufficialmente.

Sarà costituto un comitato scientifico ad hoc per comporre il dossier necessario alla candidatura e mettere a punto il programma di iniziative e progetti per il 2024.

Nel nome di Puccini si è recentemente costituito un comitato per le celebrazioni pucciniane 2024-2026 che si è fatto promotore presso il Ministero per l'ottenimento di una legge speciale per le celebrazioni, ma anche per la definizione di un programma di attività per favorire la promozione del territorio attraverso la conoscenza e la divulgazione del patrimonio pucciniano. A questo si aggiungono i grandi piani di riqualificazione dei luoghi storici della città come piazza Puccini, piazza Cavour, la terrazza della Repubblica, ma anche dei palazzi della cultura: la Gamc, galleria di rilievo regionale unica nel suo genere in tutta la Toscana, il museo del Carnevale, la Cittadella, villa Paolina, il museo della Marineria. Non ultima Villa Borbone che ospita da quest'anno la Fondazione Isyl (Italian superyacht life), il primo campus per le professioni del mare.