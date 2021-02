Volterrana, il sindaco Campinoti replica: "Non abbiamo bisogno di scopritori dell'acqua calda"

Con un post sul suo profilo Facebook, il sindaco di Gambassi Terme replica al comunicato di quest'oggi del consigliere provinciale Paolo Gandola (Forza Italia) in merito alla sp4 Volterrana. Ecco il testo completo:

"Ecco il consigliere provinciale di FI che viene a spiegarci che la Volterrana ha bisogno di interventi. Non ce ne eravamo accorti. Pare sia stato chiamato da solerti cittadini.

Bene, mi fa piacere che si remi tutti nella stessa direzione, visto che c'è tanto da fare sulla nostra Volterrana. Purtroppo, piombare così dal nulla sul nostro territorio, comporta che qualcosa possa sfuggire.

Come il fatto che finora:

- siano stati tolti tutti gli ammaloramenti da Boscotondo al confine con Volterra

- siano stati risolti i pericolosi avvallamenti tra la Sciolta e Osteria Nuova

- sia stato rifatto tutto il tratto di Santa Cristina che era impraticabile

- sia stata ripristinata la frana in località Camporbiano Sassi Bianchi

- sia stata ripristinata tutta la circonvallazione del capoluogo

- sia stata prontamente ripristinata la frana in corrispondenza della Pieve

- sia stato ripristinato il sistema scarichi acque reflue su gran parte del tratto stradale SP4 (così è la sigla della Volterrana)

- sia in costruzione un camminamento che collegherà il Capoluogo al Poggio all'Aglione lungo la Volterrana

- siano stati risolti tutti gli ammaloramenti sulla SP64 (Certaldese)

Tutte queste cose che, credetemi, non sono poche, sono state fatte anche perché l'attenzione della amministrazione comunale è stata, è e sarà sempre massima e le comunicazioni e le richieste ufficiali verso la Città Metropolitana sono costanti.

Quindi va benissimo essere in molti a perorare la giusta causa del pronto ripristino della strada ma non abbiamo bisogno di "scopritori di acqua calda" pronti a cavalcare l'onda delle attenzioni che altri mettono da anni sul problema.