Abc, le partite in casa online su Youtube

La situazione sanitaria e i conseguenti protocolli sanitari costringono le società a disputare le gare a porte chiuse, per questo l’Abc Castelfiorentino ha deciso di andare incontro ai propri tifosi cercando un modo alternativo per permettere a tutti gli appassionati, castellani e non, di seguire, seppur a distanza, le partite dell’Abc Solettificio Manetti.

Così, a partire dalla prima partita casalinga in programma sabato 6 marzo contro Valdisieve, e per tutte le successive gare casalinghe, sarà possibile seguire l’Abc Solettificio Manetti in diretta streaming sul canale YouTube Abc Castelfiorentino.

Consigliamo dunque a tutti gli appassionati di iscriversi al canale per restare sempre aggiornati e tornare a tifare, seppur a distanza.

Fonte: Abc Castelfiorentino