Assistenza infermieristica potenziata per la Misericordia di Empoli, a casa o in ambulatorio

L’attività di assistenza infermieristica svolta dalla Misericordia di Empoli costituisce ormai un importante punto di riferimento per la popolazione. In questo anno di pandemia il servizio non ha mai subito battute di arresto, ma ha in realtà visto un costante aumento delle richieste da parte dei cittadini.

Per poter rispondere alle molteplici esigenze, l’Arciconfraternita ha deciso di potenziare questo servizio, svolto sia in modalità ambulatoriale che domiciliare, nel territorio empolese.

Chiamando il numero dedicato, 0571-725533, l’utente potrà parlare direttamente con il personale infermieristico della Misericordia e prenotare la prestazione su richiesta medica. Il servizio è erogabile a domicilio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere a tutte le necessità della cittadinanza, e in particolare delle persone anziane o non autosufficienti, che possono avere difficoltà a spostarsi per ricevere le prestazioni sanitarie: tra queste, vi è la possibilità di effettuare a casa prelievi sanguigni, consegnati direttamente dall’infermiere al laboratorio di analisi ASL.

Le prestazioni infermieristiche sono inoltre erogate presso gli Ambulatori medici specialistici di Via Cavour 43/b a Empoli, dal lunedì al venerdì con orario 10.30 / 12.30 e 17.00 / 19.00; il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 19.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00.

Negli Studi medici di Via Dante Alighieri 14 a Sovigliana il servizio è invece attivo il mercoledì con orario 10.30 / 12.30.

Fonte: Misericordia di Empoli