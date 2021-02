Un cadavere di un uomo tra i 60 e i 70 anni è stato recuperato in Arno nei pressi di Rovezzano, nelle acque che costeggiano via della Funga. L'avvistamento è opera di un passante che questa mattina alle 8.30 ha avvistato il corpo. Sul posto i vigili del fuoco di Firenze per portare la salma a terra. È stata disposta l'autopsia all'istituto di medicina legale dell'ospedale Careggi. Indagano i carabinieri di Rovezzano.