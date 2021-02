Cancellata 'anti-scavalco' al Giardino Scotto

Installata stamani, martedì 23 febbraio, la nuova cancellata antiscavalco per mettere in sicurezza la galleria che si trova nella parte alta del Giardino Scotto. L’area, interdetta all’accesso pubblico, era già stata chiusa con un cancello, ma rimaneva comunque accessibile, scavalcando lateralmente il cancello. Dopo numerose segnalazioni da parte di residenti della zona, che testimoniavano come la galleria fosse utilizzata per compiere attività illecite legate al consumo e spaccio di droga e altri atti non rispettosi del decoro pubblico, l’Amministrazione Comunale ha incaricato Euroambiente di provvedere ad applicare l’inferriata che impedisce fisicamente di accedere all'area.

"Abbiamo accolto le richieste e le segnalazioni dei residenti della zona del Giardino Scotto, che erano state già avanzate alla precedente amministrazione, ma erano rimaste per anni ignorate – dichiara l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonananno – e ci siamo subito adoperati per trovare una soluzione definitiva alle problematiche segnalate. Per contrastare l’utilizzo delle zone più nascoste del giardino per attività di spaccio e consumo di droga, oltre all’installazione dell’inferriata, già nelle scorse settimane, abbiamo provveduto a intensificare i controlli da parte della Polizia Municipale, anche con l’ausilio dell’Unità Cinofila. Ricordiamo che l’aera verde è uno dei principali giardini pubblici della città, molto utilizzato sia da famiglie con bambini, che da ragazzi e adolescenti, per cui è nostro dovere intervenire per prevenire il diffondersi di fenomeni di inciviltà e degrado. Come già fatto in molte occasioni, stiamo dedicando grande attenzione alle problematiche di insicurezza segnalate dai residenti. Riteniamo infatti che la collaborazione tra Amministrazione e residenti costituisca un elemento prezioso, di fondamentale importanza nel rendere sempre più efficace la risoluzione delle esigenze dei cittadini.”