Cannabis: ad Arezzo il processo a Walter De Benedetto, malato grave indagato per coltivazione

Cannabis: parte il processo a Walter De Benedetto, malato grave di artrite reumatoide indagato per coltivazione.

Ad assistere al processo l’Associazione Luca Coscioni e i rappresentanti della campagna Meglio Legale, che proseguono il digiuno a suo favore e intanto scrivono ai ministri Speranza e Cartabia “Accanimento inutile e insensato”.

In occasione della ripresa del processo a Walter De Benedetto, affetto da anni da una gravissima forma di artrite reumatoide, indagato per coltivazione di sostanza stupefacente in concorso, riparte il digiuno di dialogo sospeso durante la crisi di Governo.

De Benedetto era ricorso all’autoproduzione per supplire alla mancanza di prodotto a base di cannabis che il sistema sanitario non riusciva a garantire in termini quantitativi e qualitativi malgrado fosse in possesso di un piano terapeutico previsto dal medico.

Ad assistere al processo ci saranno militanti antiproibizionisti come Antonella Soldo di Meglio Legale (la campagna pubblica per la legalizzazione della cannabis e la decriminalizzazione dell’uso delle altre sostanze). e Matteo Mainardi dell’Associazione Luca Coscioni per manifestare la loro solidarietà a Walter, per rilanciare il digiuno che ha già coinvolto oltre 300 persone e annunciare una lettera ai Ministri Speranza e Cartabia con un appello ai Parlamentari.

La lettera chiede al Ministro Speranza di adeguare le normative nazionali alla cancellazione della cannabis dalla IV tabella della convenzione ONU del 1961. L’Italia ha votato a favore della modifica che riconosce le proprietà terapeutiche della pianta togliendola dalla tabella delle sostanze che necessitano particolare controllo internazionale e quindi nazionale, occorre adesso esser conseguenti nel normalizzare le varie norme attorno alla canapa potenziando la produzione nazionale, facilitandone la prescrizione e l’utilizzo, fino a inserire la cannabis nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Al Parlamento, infine, chiedono urgentemente che intraprenda tutte le strade possibili per regolamentazione e decriminalizzazione a partire dalle proposte di iniziativa popolare e parlamentare depositate, alcune già in discussione in commissione.

Le adesioni al digiuno si raccolgono sul sito di FuoriLuogo.it (www.fuoriluogo.it/digiunoperlacannabis) nei prossimi giorni verrà convocata una conferenza stampa per approfondire le richieste al Governo Draghi in materia.

Fratoianni: De Benedetto vittima di una legge ingiusta e assurda

"Walter De Benedetto è affetto da artrite reumatoide che comporta una progressiva perdita di mobilità e fa uso di cannabis terapeutica, come da prescrizione medica, per lenire gli atroci dolori. Nell' ottobre del 2019 è stato arrestato per averla coltivata in casa, non essendo il servizio sanitario in gradi di garantirgli la quantità a lui necessaria. E oggi si terrà il suo processo, ad Arezzo dove rischia fino a 6 anni di carcere."

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni sulla vicenda del ragazzo a favore del quale nei mesi scorsi si sono mobilitati scrittori, registi, intellettuali.

"Walter, come tante e tanti, è vittima di una legge ingiusta e assurda, - prosegue l'esponente della sinistra - che a parole permette l'utilizzo della cannabis terapeutica, ma nei fatti non ne garantisce la disponibilità e l'accesso. Costringendo così i pazienti a dover scegliere tra il dolore e l'illegalità."

"La soluzione è legalizzare la cannabis terapeutica e permetterne la produzione per uso personale, sottraendo questo mercato alla criminalità organizzata, garantendo sicurezza e qualità del prodotto.

E, se non è chiedere troppo, è ora di avviare un dibattito pubblico - conclude Fratoianni - sulla legalizzazione della cannabis senza tabù e con dati alla mano. Di fronte al diritto alla salute e alla dignità dell'essere umano non c'è legge che tenga."