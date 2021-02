L'ospedale di Piombino piange Cristiana Ansaldi

Le colleghe ed i colleghi dei servizi del Presidio Ospedaliero di Piombino e delle Strutture Distrettuali della Val di Cornia, esprimono il proprio cordoglio e vogliono essere partecipi con la famiglia ed i parenti, al grande dolore per la perdita della cara collega Cristiana Ansaldi, in servizio presso la ASL a Piombino, da molti anni, che è mancata dopo una breve malattia all’età di appena 60 anni.

“La tua attività prevalente che negli anni si è svolta tra il Laboratorio Analisi ed il Cup del Presidio di Villamarina, ha sempre messo il luce una persona competente, dedita al servizio e sempre disponibile a venire in aiuto ai colleghi, che molto spesso ricorrevano a te, soprattutto per chiedere aiuto sulle prestazioni del laboratorio analisi, per il quale rappresentavi veramente una colonna a livello di conoscenze.

Ci hai lasciato troppo presto e troppo in fretta, senza darci il tempo di poter realizzare cosa stava succedendo in questi ultimi mesi della tua vita e ci mancherà tantissimo la tua presenza, il tuo essere sempre pronta ad intervenire quando poteva esserci bisogno del tuo aiuto, là dove le esigenze del servizio lo richiedevano: con semplicità, schiettezza competenza e grande disponibilità”.

Questo il coro unanime dei colleghi, che hanno avuto la fortuna di condividere a vario titolo con Cristiana le esperienze di lavoro in tutti questi anni e proprio in conseguenza di questo affetto che ci legava con la collega, rimaniamo attoniti ed increduli, per questa tristissima notizia, che ci ha colti di sorpresa e ci lascia un enorme vuoto dentro il cuore, che difficilmente anche il passaggio del tempo riuscirà a lenire.

Al cordoglio dei colleghi si unisce quello della Direzione Aziendale, della Responsabile UOC Gestione CUP e Front Office, che si stringono con affetto al dolore della famiglia e delle collaboratrici e collaboratori, che in tutti questi anni hanno lavorato con Cristiana ed hanno potuto apprezzare le sue indubbie qualità.

“Ciao Cristiana, rimarrai per sempre nei nostri cuori”.

Fonte: Azienda Usl Toscana nord ovest - Ufficio stampa