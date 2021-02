Da Grosseto a Firenze per la toilette per cani, multata 62enne

Hanno dichiarato di essere a Firenze per appuntamenti dal toilettatore per il cane e dal parrucchiere. Motivazioni per la Polizia Municipale non valide da giustificare spostamenti da comuni diversi, tra cui uno addirittura fuori provincia, Si tratta di una donna e di un uomo fermati sabato in piazza Tasso per un controllo dalle pattuglie dell’Autoreparto e del distaccamento di Porta Romana.

La donna, 62 anni residente in provincia di Grosseto, ha dichiarato con autocertificazione che si trovava a Firenze per la toelettatura del suo barboncino. L’uomo, 60 anni, residente in un comune della provincia di Firenze, si è giustificato dicendo di avere un appuntamento dal parrucchiere. Entrambi sono stati multati per violazione delle misure del DPCM circa gli spostamenti per valide motivazioni (sanzione da 374,34 euro).