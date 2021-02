Firenze, pulizia strade: prorogata la possibilità di non spostare l’auto

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria la giunta comunale di Firenze, a seguito della comunicazione dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, oggi ha deciso di prorogare di un ulteriore mese la possibilità di non spostare l’auto in occasione della pulizia delle strade. Il provvedimento sarà quindi in vigore fino al primo lunedì di aprile, salvo poi aggiornamenti legati all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa