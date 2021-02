Giovanni De Gregorio è il nuovo coordinatore metropolitano di 'Cambiamo!'

Giovanni De Gregorio è il nuovo coordinatore della città metropolitana di Firenze per il partito fondato da Giovanni Toti, 'Cambiamo!'.

Il nuovo dirigente vive ad Empoli ed è la sua prima esperienza nel mondo dei partiti, unica parentesi politica lo vede capolista alle scorse elezioni regionali nel collegio di Firenze 3 con la lista Toscana Civica.

“Sono orgoglioso di questo importante incarico – dichiara De Gregorio – Cambiamo! sta crescendo a livello nazionale e a livello istituzionale, il mio obiettivo è creare una squadra in ogni comune della nostra Provincia portando i nostri ideali e le nostre idee di Buon Governo. Siamo già a lavoro per le elezioni di Sesto Fiorentino e Reggello, presenteremo i nostri candidati e i nostri programmi. La Politica è in fermento e c'è la necessità di una forza politica moderata, concreta e nuova”.

Fonte: Ufficio Stampa