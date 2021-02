Half Marathon Firenze rinviata al 31 ottobre

La Half Marathon Firenze in programma il prossimo 11 aprile è rinviata al 31 ottobre. La decisione è stata presa da UISP – Unione Italiana Sport Per tutti organizzatrice dell’evento, a fronte dell’attuale emergenza sanitaria e della diffusione di varianti virali a maggiore trasmissibilità, che impongono un livello di attenzione non trascurabile.

“Non ci sono le condizioni per poter svolgere la manifestazione senza potenziali rischi per gli iscritti e i volontari – dichiara Marco Ceccantini Presidente UISP Firenze - Abbiamo atteso, sperando di poter svolgere la competizione che era già stata oggetto di rinvio dell’edizione 2020, ma a poco meno di due mesi dall’evento, riteniamo che la linea della tutela della salute sia l’unica strada percorribile.

Già consapevoli delle possibili difficoltà, non avevamo riaperto le iscrizioni, riservando la partecipazione a coloro che ci avevano scelto l’anno scorso. Ci siamo confrontati anche con gli uffici comunali per avere un quadro chiaro delle possibilità e riteniamo che un evento di dimensioni internazionali, come è ormai l’Half Marathon Firenze, debba sempre e comunque tutelare partecipanti, spettatori e cittadini. La Mezza di Firenze non è solo un importante momento sportivo, ma soprattutto una grande festa e, anche se con comprensibile rammarico, preferiamo essere prudenti, rinviando l’appuntamento in autunno. Ci auguriamo che nel frattempo la situazione sotto il profilo sanitario migliori e il piano delle vaccinazioni proceda spedito per poterci ritrovare tutti insieme per le strade della città”.

Confermati gli sponsor HOKA ONE ONE ed ERREÀ che hanno condiviso la scelta e rinnovato la loro fiducia. Per coloro che erano già iscritti alle diverse corse previste – MEZZA MARATONA – MEZZAPERUNO – 8km NON COMPETITIVA e 5km LUDICO MOTORIA resta confermata la quota versata per l’edizione 2021 senza nessun costo aggiuntivo.

Fonte: Uisp Firenze - Ufficio Stampa