Il Brunello di Montalcino scelto dalla leggenda Nba Scottie Pippen

Il relax del campione non può che basarsi su una scelta da vero re: il Brunello di Montalcino. Lui è Scottie Pippen, un mito per tutti gli appassionati di basket e uno degli sportivi più vincenti di sempre. Campione Nba, per ben sei volte negli anni ’90, con gli “imbattibili” Chicago Bulls dove insieme a Michael Jordan è stato un leader di una delle squadre più leggendarie che si siano mai viste. Due volte campione olimpico con la nazionale americana, compreso l’oro a Barcellona 1992, quello del Dream Team, Scottie Pippen in una storia pubblicata su Instagram, si legge dai social del Consorzio del Brunello di Montalcino, ha condiviso con i suoi numerosi follower un momento di piacere, una tavola ben apparecchiata dove in mezzo a pietanze e calici spicca il Brunello di Montalcino di Ridolfi. L’ennesima conferma di come il Brunello sia apprezzato dai campioni della Nba di ieri e di oggi, basti pensare che il più grande giocatore in attività, Le Bron James, sempre su Instagram, ha dimostrato nel recente passato di apprezzare il Brunello di Montalcino.