Il PD toscano si spacca? Appello all'unità da parte di Dario Nardella

Appello all'unità del PD da parte di Dario Nardella: "Dobbiamo tenere insieme l'unità del Pd con rispetto reciproco, mi auguro che questa unità non si disperda. Ho apprezzato la disponibilità della segretaria Bonafè ieri sera in direzione, spero che le varie anime del partito in Toscana si possano ritrovare: i cittadini si aspettano dal partito risposte su temi come il lavoro, la scuola, la ripresa economica". Queste le parole del sindaco di Firenze e membro della direzione nazionale del Pd a margine di una conferenza stampa.

"Più il Pd - ha aggiunto - si divide sulle idee meglio è" ma "se si divide sul potere e sulle persone finisce per perdere sempre più voti"