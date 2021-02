Infiltrazioni mafiose, anche Lucca firma il protocollo per la tutela del settore turistico e commerciale

Infiltrazioni mafiose: anche il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, firma il protocollo per la tutela dell’economia nel settore turistico e commerciale. “La situazione è complessa e in questo contesto c’è il rischio concreto che si possano creare delle intromissioni da parte di organizzazioni malavitose. L’azione quindi che si mette in moto tra Comuni e con il coordinamento della Prefettura, insieme con le forze dell’ordine, è un’azione preventiva, anche in collegamento con gli uffici Suap ed edilizia privata. Siamo tra i primi Comuni a firmare questo protocollo insieme con la Camera di Commercio, ma il percorso si può estendere ancora. A Lucca abbiamo un territorio sano, il Prefetto ce l’ha confermato, e questo grazie anche a un’industria e a una struttura relazionale interna alla società lucchese che ha consentito di mettere insieme attività economiche che sono state fino a ora floride e stabili. Il timore che si possa arrivare a una diffusione di attività improprie è molto alto, agire in modo preventivo serve quindi per continuare a proteggere il nostro territorio e garantire che ci siano sempre le condizioni affinché qui si sviluppino attività economiche virtuose”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa