Liceo 'Marconi', continuano le iniziative per il benessere psicologico degli studenti

Ad un anno dall’inizio di un’emergenza sanitaria senza precedenti, che ha messo a dura prova chiunque, soprattutto gli adolescenti, che vivono un periodo di per sé complesso e difficile, il Centro di Ascolto del liceo “G.Marconi” di San Miniato continua a lavorare per favorire il benessere psicologico degli studenti.

Sabato 20 Febbraio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si è tenuto un incontro virtuale con la prof.ssa Sara Costanzo, uno spazio di riflessione e confronto organizzato dalla referente del Centro di Ascolto, prof.ssa Gabriella Boldrini, per favorire una genitorialità consapevole e aperta al dialogo.

L’iniziativa è stata molto apprezzata dai genitori degli studenti, soprattutto del primo biennio, che attraversano una fase particolarmente delicata della loro crescita.

Hanno partecipato all’incontro, introdotto dal Dirigente Scolastico Prof. Gennaro Della Marca, circa quaranta genitori, che sono stati coinvolti, anche attraverso attività operative legate al proprio vissuto, in un interessante confronto su un tema significativo, che tutte le famiglie si trovano ad affrontare, come si evince dal titolo dell’intervento, “Dall’obbedienza alla responsabilità: per una nuova cultura del conflitto”.

La prof.ssa Sara Costanzo, insegnante, pedagogista e counselor, curatrice della ricerca Fare Anima in Educazione, professionista che collabora con la Cattedra di Filosofia dell’Educazione dell’Università di Milano Bicocca, ha già curato con il Centro di Ascolto del liceo sanminiatese un incontro virtuale svoltosi lo scorso 5 Dicembre, anche questo seguito da tanti genitori.

Ha seguito l’incontro anche la dott.ssa Laura Bellandi, alla quale è stato affidato, secondo le indicazioni di un apposito bando ministeriale, il servizio di consulenza psicologica, per il monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, a sostegno di studenti e personale della scuola, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, per il periodo dicembre 2020 - giugno 2021.

La collaborazione con professioniste così preparate dimostra l’importanza che il liceo “G. Marconi” attribuisce alla condivisione con le famiglie di dubbi e perplessità che da sempre accompagnano la crescita dei ragazzi, ma che le difficoltà di questo periodo acuiscono.

Più che mai fondamentale è, quindi, affrontare insieme i problemi, per superarli attraverso risorse e strategie educative efficaci.