Metrocittà, i cantieri sulle strade provinciali

Proseguono senza sosta i lavori di manutenzione sulle strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze. Vediamo i principali. Sulla strada provinciale 26 delle Colline, fino al 12 marzo senso unico alternato e restringimento di carreggiata tra i km 14 e 18 circa nel comune di Montaione per l’esecuzione di lavori di pavimentazione stradale.

Sulla strada provinciale 55 di Vincigliata, da mercoledì 24 febbraio al 31 dicembre 2021, senso unico alternato e restringimento di carreggiata nel comune di Fiesole per lavori urgenti di messa in sicurezza della strada e di un muro di sostegno.

Sulla strada provinciale 72 “Vecchia Pisana”, per un nuovo allacciamento alla rete idrica nel comune di Lastra a Signa al km 3+690 circa, fino venerdì 26 febbraio è stato disposto un senso unico alternato con restringimento della carreggiata.

Fino a sabato 27, invece, sulla strada provinciale 81 “Cipollatico-San Pancrazio” nel comune di Montespertoli, senso unico alternato e restringimento di carreggiata tra i km 1+500 e 1+550 circa per lavori di armatura e getto per il completamento di un muro in cemento armato a confine strada.

Prorogati fino al 31 marzo i cantieri sulla strada regionale 2 via Cassia tra i km 258+100 e 258+300 circa nel comune di Barberino Tavarnelle e sulla strada provinciale 79 Lucardese tra i km 6+625 e 8+350 circa nei comuni di Montespertoli e Certaldo.

A Barberino di Mugello, invece, sono iniziati i lavori per l’apertura della Circonvallazione Ovest. Entro alcuni mesi il nuovo tratto collegherà la zona della Lora con quella del Casino.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa