Per una Toscana senza disuguaglianze: incontro tra Sostegni (Commissione Sanità) e il CUPLA

«Uno scambio proficuo sulle principali problematiche che come CUPLA da sempre sosteniamo, dalla riforma delle RSA, alla campagna vaccinale in corso, passando per accesso alle cure e gestione della emergenza-urgenza». Così Enrico Vacirca, coordinatore del CUPLA Toscana, al termine dell’incontro tra il presidente della Commissione sulla Sanità Enrico Sostegni e il Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo (CUPLA).

È ben consapevole – sottolinea il CUPLA - delle sfide che la Regione deve affrontare, il neo presidente della Terza Commissione del Consiglio Regionale della Toscana Sostegni, che ha annunciato di essere a lavoro sui principali dossier della sanità: emergenza Covid, RSA, Case della Salute, politiche di sostegno al 3°settore ed altri ancora.

«Le risposte alle sfide della comunità devono avvenire con la co-programmazione e co-progettazione degli interventi, è necessario procedere con politiche specifiche ai diversi bisogni della cittadinanza» ha detto nell’incontro Sostegni.

Da parte del presidente Sostegni è stato confermato l’impegno di coinvolgere il CUPLA Toscano nelle future audizioni presso la Commissione, rinnovando l’interesse alla concertazione delle nuove proposte che questa esaminerà.

«Grande è il bisogno degli anziani di essere ascoltati - ha affermato Vacirca -; la pandemia ha aumentato le disuguaglianze e portato una maggiore isolamento, specialmente nelle aree interne».

Molti gli interventi degli altri membri del coordinamento che hanno riportato al presidente altre problematiche, quali quella degli infermieri di comunità, del digital divide, accentuato dallo SPID, o quello della prenotazione per il vaccino contro il coronavirus.

«Stiamo pensando di organizzare gli Stati Generali della Salute - ha annunciato Sostegni - come ulteriore momento di concertazione per sancire i futuri atti programmatici della politica sulla salute in Toscana».

«Il lavoro del presidente Sostegni va nella direzione giusta – ha concluso Vacirca -, necessario però una approccio alla salute che non si limiti ai soli aspetti sanitari, ma anche a quelli sociali e culturali». Grazie a questo incontro il CUPLA Toscana ha ribadito la sua importante presenza sul piano politico, per la tutela dei pensionati di oggi e di domani.

Fonte: Ufficio Stampa