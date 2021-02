Poggibonsi, Sbaraccando prosegue tutta la set-timana all’interno delle nostre attività

Sbaraccando, il tradizionale mercatino dei negozi del centro di Poggibonsi organizzato dall’Associazione Viamaestra prosegue per tutta la settimana “all’interno delle nostre attività, sempre nel rispetto delle regole e con la qualità e la convenienza di sempre e che sempre contraddistingue i nostri negozi”, sottolinea il presidente dell’associazione Viamaestra Sandra Meniconi.

Venerdì, sabato e domenica scorso ogni negozio aveva posizionato all’esterno il ban-chino di Sbaraccando in modo da poter gestire al meglio l’affluenza dei clienti all’in-terno dei negozi. “Ogni banchino era munito di gel disinfettante e cartello con regole scritte da rispettare – dice Meniconi, che prosegue - Mi sento di dover ringraziare tutte le nostre attività per aver fatto rispettare le regole a tutti i nostri clienti e un grazie particolare anche ai nostri clienti che ci sono venuti a trovare nonostante le difficoltà di questo momento. Non a caso non si sono svolti i soliti eventi a supporto di Sbarac-cando, proprio in ottemperanza alle norme anti-Covid, ma, vista l’abituale presenza di clienti e la dimensione ridotta dei negozi del centro storico, la vendita all’aperto ci ha consentito di gestire al meglio gli ingressi contingentati nei negozi e di esercitare uno shopping in maggiore sicurezza”.

“Sbaraccando - dice Meniconi - proseguirà per tutta la settimana all’interno delle no-stre attività sempre naturalmente nel rispetto delle regole, come accaduto finora. Ai clienti che durante tutta la settimana vorranno continuare ad approfittare delle grandi occasioni di acquistare merce di grande qualità a prezzi convenienti, ricordiamo e ri-corderemo, come sempre, di rispettare le norme apposte sulla porta di ogni negozio ed in caso di affollamento di attendere fuori nel rispetto del distanziamento”.

