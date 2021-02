Povertà educativa, a Certaldo convocato consiglio comunale straordinario

Consiglio comunale straordinario d’urgenza del 27 febbraio 2021 alle ore 10 in prima convocazione e alle ore 10.15 in seconda in video-conferenza, che potrà essere seguita in diretta su www.youtube.com/user/ComunediCertaldo.

Ordine del giorno

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. POLITICHE FAMILIARI – Progetto finalizzato al contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone minorenni “Educare in Comune” – Convenzione con i Comuni di Montespertoli (capofila), Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Gambassi Terme, Montaione e Montelupo Fiorentino – Approvazione

