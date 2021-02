Riapre l'area di sgambatura cani a La Serra

A La Serra di San Miniato riapre l'area addestramento cani 'I Bassi'. Lo annunciano il Gruppo Cinofilo “La Serra” e la Federcaccia di San Miniato con possibilità di accesso a tutti coloro che ne facciano richiesta essendo a tutti gli effetti un’Area di autorizzata per l’allenamento e l’addestramento cani ed anche come Area di sgambatura. L’area ha un’estensione di circa 10 ettari ed è completamente recintata, immersa nel verde, lontana da fonti di inquinamento, accessibile a tutti, libera da ostacoli e soprattutto sicura.

È adibita dal 1 marzo al 31 di Agosto ad area addestramento cani da caccia.

L’area, presente sul nostro territorio da circa 40 anni, ha sempre “servito” le richiesta dei Cacciatori-Cinofili evidenziandosi come una struttura funzionale e necessaria per l’addestramento e l’allenamento degli amici a quattro zampe

Il Consiglio Direttivo ha deciso di allargare la fruizione anche agli “amici” anche non appartenenti al mondo venatorio, che altrimenti devono cercare in altri Comuni, gli appositi spazi necessari per il loro benessere. E’ confermato che il cane ha necessità di muoversi, di correre, di sentirsi libero. Le leggi in materia sono chiare: il cane non può essere liberato nel territorio ma tenuto a guinzaglio, max 1,5 metri e per determinate razze anche con la museruola.

L’area che oltre ad essere adibita all’allenamento per i Cani da caccia acquisisce anche la caratteristica di “area sgambatura”.

Il Gruppo Cinofilo La Serra e la Federcaccia di San Miniato sono orgogliose di poter mettere a disposizione della cittadinanza questa struttura gestita dal mondo venatorio samminiatese, peraltro l’Area è baricentrica in quanto ubicata al centro geografico del Comune di San Miniato.

Per avere l’accesso all’Area è necessario dotarsi di Tessera Associativa e di Copertura Assicurativa. Per maggiori e più dettagliate informazioni ed iscrizioni :

- Federcaccia San Miniato – mail.fidcsanminiato@gmail.com

- Pistolesi Ivano , Presid. Gruppo Cinofilo - Cell.333-9349529

- Eufemi Fiore, V/Presid. Gruppo Cinofilo – Cell.338-9673145

- Taddeini Piero, Segr. FIDC San Miniato - Cell.377-0840955

Fonte: Federcaccia di San Miniato