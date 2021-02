Ristrutturazione casa, tutte le agevolazioni fiscali del 2021

I bonus previsti dall’ultima legge di Bilancio per chi effettua la ristrutturazione di casa nel 2021.

Iniziando la ristrutturazione di casa nel 2021 è possibile sfruttare diverse agevolazioni fiscali, già introdotte negli scorsi anni ed ora ampliate dalla legge di Bilancio 2021, che ha infatti prorogato per il 2021 tutti i bonus fiscali del 2020 con l’aggiunta di alcune importanti novità, che riguardano in particolare il Bonus Ristrutturazione, il Bonus Mobili e il cosiddetto Superbonus 110%.

Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono i principali incentivi fiscali previsti dalla normativa per chi si appresta ristrutturare e arredare casa nel 2021.

Le novità del Bonus Ristrutturazione 2021

Partiamo dalla principale agevolazione dedicata a chi effettua lavori in casa: il Bonus Ristrutturazione, che, ricordiamo, consiste nella detrazione del 50% sulle spese sostenute (entro un limite massimo di 96 mila euro) per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

Il decreto Rilancio 2021 ha allungato la lista dei lavori ammessi al Bonus, aggiungendo due importanti tipologie di intervento:

1) la sostituzione di porte interne, purché inserita in un più ampio progetto di ristrutturazione;

2) la sostituzione del gruppo elettronico di emergenza con generatori a gas di ultima generazione.

Il bonus massimo per singola unità immobiliare ammonta a 48 mila euro ed è godibile, a scelta, come sconto fiscale, sconto in fattura oppure tramite cessione del credito.

Bonus Mobili 2021, aumenta lo sconto fiscale

Un’altra importante novità del 2021 riguarda il Bonus Mobili: la detrazione anche in questo caso rimane del 50%, spalmata in dieci rate annuali, ma il tetto massimo di spesa aumenta da 10 a 16 mila euro, con la possibilità di raggiungere la nuova soglia anche per chi aveva già usufruito l’anno scorso del Bonus fino a 10 mila euro.

Si tratta di un’agevolazione importante per chi, in fase di ristrutturazione, deve arredare casa con mobili nuovi ed elettrodomestici di classe A+ o superiore (solo A per forni e lavasciuga) come frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, piani cottura, stufe elettriche e molto altro ancora.

Superbonus 110%: i nuovi interventi ammessi

Prorogato anche “Superbonus 110%”, il bonus dedicato all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico, con nuova scadenza fissata al 31 dicembre 2022.

Rispetto al 2020 sono ammessi al bonus anche gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche (compresi quelli effettuati presso edifici privi di APE, l’attestato di prestazione energetica, a patto che alla fine degli interventi sia raggiunta la fascia energetica classe A) e di coibentazione dei tetti con sottotetto non riscaldato.

Si potrà beneficiare della detrazione fiscale del 110%, applicata in 4 rate annuali anziché 5, soltanto se entro il 31 dicembre 2022 gli interventi coperti da incentivo saranno realizzati almeno nella misura del 60%.

Si ha diritto ai bonus con la ristrutturazione “chiavi in mano”?

