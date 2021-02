Rosa dei Venti aps, aperte le iscrizioni ai laboratori

Partono i primi passi de “La Rosa dei Venti Aps”, l’associazione ripolese che nasce per riunire le famiglie dei giovani adolescenti, disabili e non, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di socializzazione, aggregazione, autonomia e integrazione attraverso progetti mirati e con lo sguardo orientato al futuro.

Al via il tesseramento 2021 per i primi progetti che vedono sia il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli sia il sostegno delle associazioni del territorio come, ad esempio, l’associazione La Lanterna Aps che fornirà gli educatori a titolo gratuito per un intero anno.

“Abbiamo trascorso l’inverno a progettare, studiare e lasciare libera la fantasia per poter rilanciare il nuovo anno con tante proposte per poter ri-partire insieme - spiega Valentina Spinelli, presidente de ‘La Rosa dei Venti Aps’ - Andate sui nostri contatti social per conoscerci meglio e scoprire come sostenerci”.

Le prime iniziative dell’associazione sono laboratori che puntano all’integrazione, al gioco e alla cultura:

“Giocando con l’inglese”, tenuto dalla professoressa Emma Rotini, partirà martedì 23 marzo presso il giardino della Biblioteca comunale di Ponte a Niccheri, avrà cadenza settimanale, tutti i martedì dalle ore 15 alle ore 17;

“Conversazioni con il pc”, tenuto dal professor Giornata Corso, si terrà presso la Croce Rossa comitato di Bagno a Ripoli, in via Fratelli Orsi, ogni mercoledì a partire dal 24 marzo fino a fine giugno, dalle ore 15 alle ore 17;

“Dall’orto con amore”, un’immersione nella natura che si terrà presso la scuola media Redi;

“Un dolce ronzio”, che partirà dall’Apicoltura San Martino coinvolgendo l’intero territorio.

Le novità non finiscono qui, La Rosa dei Venti aps, ha in rampa di lancio altri progetti, in partenza a maggio, per stimolare l’integrazione, la socializzazione e l’amore per il territorio come “Lego Ramp” e “ La gallina senza freni” i cui dettagli si trovano su www.larosadeiventiaps.org oppure scrivendo a info@larosadeiventiaps.org per conoscere meglio l’associazione e inscriversi.

Fonte: Ufficio stampa