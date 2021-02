Scooterista muore a Ospedaletto dopo incidente contro un furgone

Uno scooterista è morto alla periferia di Pisa, a Ospedaletto, dopo un incidente contro un furgone. Il fatto è avvenuto alle 9 di questa mattina lungo la via Emilia.

La dinamica dell'incidente è tuttora al vaglio della polizia municipale che sta ancora effettuando i rilievi. Lungo la via Emilia, una delle principali strade di accesso alla città, si sono verificati rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni di marcia. Non sono note le generalità della vittima.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO