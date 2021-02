Sicurezza stradale e riapertura della piscina discussi in consiglio comunale a Montespertoli

La Presidente Giulia Pippucci ha convocato per il giorno giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 21.15, il Consiglio Comunale.

La seduta si svolgerà in videoconferenza e potrà essere visibile alla cittadinanza sul canale YouTube del Comune di Montespertoli.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Approvazione verbale seduta del 28/1/2021;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Comunicazione al Consiglio Comunale di prelevamenti dal Fondo di Riserva ai sensi dell'art. 166 del D.lgs 267/2000;

4. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli ad oggetto: Politiche di genere a favore delle donne vittime di violenza;

5. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli in merito alla pubblicità all’interno delle rotatorie;

6. Mozione presentata dai consiglieri Canuti, Nistri, Brandi, Ghizzani, Cavallaro, Maionchi, Giovannetti e Francalanci del Gruppo consiliare Vivo Montespertoli, in merito alla valorizzazione della sentieristica nel Comune di Montespertoli;

7. Ordine del Giorno presentato dai consiglieri Francalanci, Maionchi, Farina, Brandi, Ghizzani, Canuti e Cavallaro del Gruppo Consiliare Vivo Montespertoli ad oggetto: Denuncia delle condizioni del campo profughi di Lipa;

8. Piano di recupero con contestuale variante urbanistica denominato "Comunita’ parrocchiale di San Donato a Livizzano" per intervento di ampliamento della chiesa e sostituzione edilizia dei locali parrocchiali a destinazione di circolo ricreativo – Adozione;

9. Approvazione del nuovo "Regolamento comunale per i servizi relativi al diritto allo studio";

10. Approvazione convenzione, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i., per la gestione del progetto “CIRCONDiamoci di idee”, relativo all'avviso pubblico EDUCARE IN COMUNE per il contrasto della povertà educativa ed il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone minorenni – AREA B RELAZIONE INCLUSIONE;

11. Secondo aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021 – 2022;

12. Approvazione modifica programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici relativi all'annualità 2021;

13. Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art 175 del d.lgs 267/2000;

14. Art.234 d.lgs 267/2000. Nomina Revisore Unico dei conti triennio febbraio 2021 - febbraio 2024.

