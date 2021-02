"Dati da zona arancione": Giani fiducioso

"Oggi siamo in zona arancione ma i primi elementi di valutazione dei dati che forniremo alla cabina di regia ci portano a rimanere in zona arancione".

Ad affermare questo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. I dati di oggi indicano come "siamo a poco più di 800 casi, non la vedo nemmeno come una decrescita. Il martedì è sempre il giorno migliore perché riporta dati del lunedì. Dopo la domenica, il lunedì è stato sempre il giorno con minor inserimento di dati nelle statistiche".

L'aumento c'è stato "non come a ottobre-novembre quando arrivammo a 2.700 casi al giorno, oggi sono una media di 900, ci siamo rimasti per cinque giorni. È però il doppio della prima settimana di gennaio, quando i casi erano 4-500 al giorno".