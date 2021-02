UniFi: nasce corso per la classe dirigente UE del futuro

Nasce all’Università di Firenze il primo corso post laurea dedicato alla formazione della futura classe dirigente europea. È il corso di perfezionamento “Storia, cultura e cittadinanza europea”, un’occasione di stimolo per una formazione su temi trasversali d’interesse civico e culturale.

L’iniziativa darà ai partecipanti la possibilità di integrare le competenze specifiche con una visione generale basata sull’imprescindibilità dell’integrazione su scala europea. Fra le tematiche del corso, le origini dell’Europa, le idee e i conflitti che ne stanno alla base, le istituzioni, le religioni e le resistenze identitarie, le dinamiche demografiche, la sanità, le politiche della memoria, le migrazioni e il pluralismo culturale, le sfide della globalizzazione.

Il corso è sostenuto dalla collaborazione di tutte le aree scientifiche dell’Ateneo fiorentino; a sottolineare questo approccio, la sua direzione è affidata al rettore Unifi Luigi Dei, insieme al direttore del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo Andrea Zorzi.

“La sfida della nostra iniziativa è quella di operare un’educazione civica di alto profilo – spiega Luigi Dei -. Approfondiremo temi di ampio respiro per stimolare nei giovani laureati di tutta Europa la presa di coscienza di un’identità europea che costituisca patrimonio condiviso delle generazioni che rappresenteranno la classe dirigente nei prossimi decenni”.

Le attività didattiche si svolgeranno dalla fine di marzo a novembre 2021, in presenza o a distanza, o ancora in modalità mista, in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le lezioni si svolgeranno in italiano e saranno tradotte in inglese.

Il termine per presentare la domanda di iscrizione è lunedì 1° marzo; tutte le informazioni sui requisiti per l’ammissione e le modalità per iscriversi sono disponibili online. Per ulteriori informazioni scrivere a info.perfez_europe@sagas.unifi.it

Fonte: Università degli studi di Firenze - Ufficio Stampa