Festa di compleanno in centro a Siena, otto multe

Una festa galeotta in pieno centro a Siena è finita nel mirino della polizia. Gli agenti sono intervenuti in un appartamento e hanno trovato otto giovani studenti universitari - tutti tra 20 e 25 anni - intenti a consumare cibi e bevande per festeggiare il compleanno di uno di loro.

I tre intestatari dell'affitto avevano, infatti, organizzato per quella sera una festa per il loro amico, invitando altri cinque coetanei, che però abitano altrove. Diverse segnalazioni di urla e schiamazzi avevano destato sospetti nei vicini.

Gli agenti hanno interrotto la festa e allontanato i cinque ragazzi 'ospiti', non prima di aver identificato tutti e otto i partecipanti, sanzionandoli per la palese violazione delle norme di contenimento del Covid-19.