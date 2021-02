Frana a Fiano, chiuso il campo sportivo

A causa di un movimento franoso, si è resa necessaria la chiusura del campo sportivo della frazione di Fiano. La criticità è emersa nei giorni scorsi e i tecnici del Comune hanno svolto una serie di attenti sopralluoghi. In particolare, a essere interessata dalla frana, è la zona delle panchine dell'impianto sportivo, realizzato in larga parte su terreno di riporto: il distacco corre parallelo alla linea di bordo campo.

Sul versante di valle, nel corso degli anni, il Comune ha eseguito opere di consolidamento, proprio con l'obiettivo di fronteggiare i piccoli movimenti franosi. Nel 2018 è stato eseguito un intervento di ripristino della parte superficiale delle terre armate che registravano un abbassamento dovuto all'assestamento del terreno. Nei mesi scorsi, la società che gestisce l'impianto aveva segnalato un nuovo abbassamento nella zona delle panchine. Tuttavia la situazione negli ultimi giorni, con ogni probabilità a seguito delle importanti piogge, si è ulteriormente accentuata.

Sono in corso verifiche e rilievi da parte dei tecnici del settore Lavori pubblici, mentre l'amministrazione sta lavorando per trovare soluzioni in tempi stretti, così da ridurre al minimo i disagi per gli sportivi, al momento costretti allo stop a causa dell'emergenza Covid. Al vaglio, a proposito di impianti sportivi, interventi di miglioria sulla struttura di Marcialla: le risorse sono già stanziate per un ammontare di 20mila euro.

