Grandi Uffizi. Schmidt in Metrocittà Firenze

Uffizi, Grandi e diffusi. Su iniziativa del consigliere Lorenzo Zambini e della consigliera delegata alla Cultura della Città Metropolitana di Firenze, stamani è stato invitato e incontrato in videoconferenza, in Commissione Affari Generali, Eike Schmidt, Direttore della Galleria degli Uffizi. "Il progetto dei Grandi Uffizi - spiegano Zambini, presidente della Commissione, e Perini - sposa pienamente il Piano strategico della Metrocittà, che ha una visione di cultura diffusa sul territorio. Abbiamo interloquito, non da oggi, con le altre istituzioni perché questo progetto si concretizzasse consentendoci di arrivare al traguardo del Rinascimento metropolitano che ci siamo dati per il 2030. Oggi abbiamo ascoltato il Direttore per capire meglio il progetto e offrire il nostro punto di vista".

Il Presidente della Commissione Zambini ha posto l'accento su un progetto che consente di porre le premesse del futuro in piena pandemia, con la cultura come motore certo non secondario della ripartenza.

Per Letizia Perini "questo progetto valorizzerà il patrimonio pubblico dei nostri territori e al tempo stesso lo coniugherà con quello degli Uffizi, consentirà quando avremo sconfitto il Covid di decongestionare il centro di Firenze a favore di un turismo declinato su tutta l'area metropolitana, permetterà di dare maggiore connessione nella rete di tutti i luoghi culturali della Metrocittà. Aspetto decisivo è inoltre di rendere l'arte più vicina ai cittadini, come un prezioso servizio di arricchimento per tutti".

La Lega nel Cdx della Metrocittà Firenze: "Sì al progetto"

"Non possiamo non dire di apprezzare il progetto che stamani, in Commissione Affari Generali, il Direttore della Galleria degli Uffizi Schmidt ci ha ben illustrato - commentano i consiglieri della Lega nel Centrodestra Alessandro Scipioni e Cecilia Cappelletti - Condividiamo il suo pensiero ovvero che non sia eticamente giusto tenere 'nascoste' migliaia di opere d'arte nei depositi di uno dei più bei musei al mondo. Il progetto 'Uffizi diffusi' potrà essere , oltre che una giusta valorizzazione delle opere d'arte, una grande opportunità che vedrà protagonista il territorio intero della città metropolitana".

La cultura, infatti, "dovrà e saprà essere alla base della ripartenza, anche economica dei nostri Comuni con i loro piccoli ma importanti musei sparsi nei nostri territori. Ci auguriamo, quindi, che un progetto di tale portata abbia i doverosi finanziamenti ad ogni livello.

Chiaramente oggi è un nostro dovere sottolineare che la situazione pesantissima che sta vivendo la città, con un commercio devastato dalla pandemia e soprattutto dalla mancanza di un numero adeguato di turisti,situazione che ricade anche sull'interland di tutta la città metropolitana, deve portare i problemi di tutte le categorie danneggiate ad essere permanentemente al centro dell'agenda politica".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa