Si schiantano con la microcar contro un muretto, incidente a La Serra

Una microcar con a bordo una coppia si è schiantata contro un muretto lungo via Serra a San Miniato, che collega la zona della Borghigiana con la frazione di La Serra.

Il fatto è accaduto oggi attorno alle 13.30. A bordo un uomo e una donna, soccorsi dai sanitari della Misericordia di San Miniato allertati dal 118. Presenti anche i carabinieri per i rilievi. Allertati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco.

La coppia, di cui non sono note le generalità, stava viaggiando a velocità non sostenuta. L'uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muretto lontano dalle aree più abitate della frazione. Il trasferimento in pronto soccorso è avvenuto in codice giallo. La coppia, secondo quanto appurato, adesso è in buone condizioni di salute.