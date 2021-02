Barricate di Scandicci, lapide rinnovata con Anpi e Angeli del Bello

Intervento di pulizia e rimarcatura del testo in vista delle celebrazioni di domenica 28 febbraio; ricco programma di iniziative per celebrarare il centenario, tra cui la deposizione di una corona d’alloro alla lapide del ponte sulla Greve (diretta Facebook, ore 10,30).

Pulizia e rimarcatura della scrittura sulla lapide in memoria delle Barricate di Scandicci al ponte 28 febbraio, in vista delle celebrazioni per il centenario del fatto storico questa domenica. L’intervento di rinnovo della lapide è stato effettuato dai volontari dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia Anpi Scandicci e degli Angeli del Bello di Scandicci.

Questo il testo della scritta ripulita e rinnovata: “Nel nome della libertà il 28 febbraio 1921 il popolo di Scandicci barricato a ridosso di questo ponte si oppose con le armi alla canaglia fascista. Questa lapide rende un doveroso omaggio al coraggio e al sacrificio dei protagonisti di quella rivolta esempio di civismo, limpida testimonianza della irriducibile vocazione democratica della gente di queste contrade”.

Proprio presso la lapide al ponte sulla Greve si terrà la prima celebrazione nel giorno del centesimo anniversario delle Barricate di Scandicci, domenica 28 febbraio 2021 alle 10,30 (diretta sulla pagina Facebook del Comune di Scandicci) con la deposizione di una corona d’alloro alla presenza del Sindaco Sandro Fallani, della Presidente del Consiglio Comunale Loretta Lazzeri, dei rappresentanti delle associazioni cittadine, con la partecipazione della Filarmonica Vincenzo Bellini e di Mald’estro Compagnia.

Sempre domenica 28 febbraio 2021 alle 17 (diretta sulla pagina Facebook del Comune di Scandicci), “Le Barricate di Scandicci 100 anni dopo” a cura dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea; con la partecipazione di Giuseppe Matulli, Sandro Fallani, Roberto Bianchi, Daniele Paoletti, Niccolò Bartoloni, Vania Bagni; modera l’Assessora alla Cultura Claudia Sereni.

Le altre iniziative ancora in programma per il Centenario delle Barricate di Scandicci.

Fino al 23 aprile 2021 “Le Barricate di Scandicci 100 anni dopo”, concorso di scrittura per le scuole secondarie di primo grado di Scandicci, a cura di ANPI Scandicci, Associazione Arco, Barbara Trevisan, Gianni Silei, Quotidiano Nazionale - La Nazione Firenze, Fabrizio Morviducci; premiazione pubblica venerdì’ 14 maggio 2021.

Sabato 27 e domenica 28 febbraio illuminazione del Ponte 28 Febbraio di bianco e azzurro.

Domenica 14 marzo 2021 ore 11 sulla pagina Facebook del Comune di Scandicci incontro speciale Libro della vita, con il professor Marino Biondi che parla de Lo scialo di Vasco Pratolini.

Dallo scorso 19 febbraio, inoltre, sul canale Youtube del Comune di Scandicci è pubblicato “Le barricate di Scandicci 100 anni dopo Direzione Libertà”, video a cura di Mald’estro Compagnia, regia di Alessandro Calonaci.

Sabato 20 febbraio è stato presentato il libro di Gilberto Bacci “Le Barricate. Foto storia di 100 anni fa” con la partecipazione del Sindaco Sandro Fallani, Giuseppe Matulli, Loretta Lazzeri, Renato Romei, e lo storico Gianni Silei come moderatore (sulla pagina Facebook del Comune di Scandicci).