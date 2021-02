Per lavori urgenti di riparazione sulla rete del gas metano, l’Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto sulla Sr 222 ‘Chiantigiana’ un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h, per il restringimento della carreggiata, al km 14+000 circa, nel comune di Greve in Chianti, fino al 27 febbraio 2021, con orario 00-24.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze