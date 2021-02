Locali, Cordone (Lega): "Stiamo con Decaro, riapriamo"

La questione delle riaperture serali ma in questo momento anche diurne dei ristoranti (la Toscana attualmente è in zona arancione), nel rispetto di protocolli rigidi sulle distanze, è sempre stata a cuore alla Lega sin da quando si è originata. Ne è la prova anche l'interessante convegno in videoconferenza, organizzato in data 12 febbraio c.a. su questi temi ed altro, con i rappresentanti di Confesercenti Empolese Valdelsa e di Fiepet Toscana, coordinato dalla Capogruppo nel Consiglio comunale di Castelfiorentino, Susi Giglioli, alla presenza dei Capigruppo leghisti nei Consigli comunali di Empoli, Picchielli, di Certaldo, Baldini e di Gambassi Terme, Manuelli, dove sono state fatte precise richieste in tal senso.

Su tali argomenti, interviene Marco Cordone (Consigliere Nazionale ANCI - Lega), che sostiene appieno la proposta del Presidente Antonio Decaro, Sindaco di Bari, il quale durante il recente vertice tra Governo e Autonomie locali sui nuovi provvedimenti anticovid ha chiesto che i ristoranti, a condizione del rispetto di rigidi protocolli sulle distanze, debbano poter riaprire anche di sera. Infatti, secondo ANCI, "La consumazione al tavolo, assicura condizioni di sicurezza maggiori rispetto agli assembramenti che purtroppo, si creano fuori dai locali che svolgono il servizio di asporto delle bevande, soprattutto con l'arrivo della bella stagione"; attualmente la Toscana si trova in zona arancione ed i locali possono effettuare soltanto servizio da asporto e consegne a domicilio.

Inoltre, il Consigliere ANCI, Cordone, prende atto positivamente della presa di posizione dei Sindaci dell'Empolese Valdelsa, a sostegno della tesi del Presidente Decaro e aspettando la scadenza dell'attuale DPCM, il prossimo 5 marzo, auspica che l'attuale Governo con tre ministri leghisti, sappia fare le scelte più opportune.

Fonte: Ufficio Stampa