Pescia, il mercato alimentare torna nella sede tradizionale

Da sabato 27 febbraio il mercato dei generi alimentari e della frutta e verdura, che era stato spostato qualche mese fa per l’emergenza sanitaria nella zona di piazza Anzilotti, nell’area del parco fluviale vicina al supermercato Lidl, ritorna nelle sue sedi tradizionali di piazza Mazzini e piazza del Grano.

La decisione nasce dopo una serie di incontri con gli operatori che, per vari motivi, hanno chiesto di tornare alla collocazione classica di questa tipologia di vendita, fornendo la disponibilità a spostarsi in caso di manifestazioni in piazza del Grano, se la pandemia lo consentirà, e comunque di utilizzare banchi ridotti per favorire le distanze e un rispetto assoluto dei protocolli anti-covid.

Questo nuovo spostamento è sperimentale e verrà valutato per essere confermato o meno, a seconda dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria e delle esigenze del comune di Pescia che ha sempre più intenzione di utilizzare gli spazi per iniziative di varia natura come spettacoli, mostre e tanto altro.

“Dal confronto con gli operatori è emersa questa esigenza e quindi sperimentiamo questo ritorno al passato- spiega Annalena Gliori, assessore allo sviluppo economico del comune di Pescia-, chiedendo loro diverse garanzie, come la disponibilità a ridurre le superfici di vendita e di spostarsi in caso di manifestazioni come quella dello scorso anno in piazza del Grano. Nella malauguratissima ipotesi di un nuovo lockdown, abbiamo ipotizzato uno spostamento nella parte alta di piazza Mazzini. In ogni caso monitoreremo la situazione, pronti a nuovi cambiamenti, se necessario”

Fonte: Comune di Pescia