Ruba una bici di lusso ma viene sorpreso dai vicini

Ruba una bici da 3mila euro ma viene sorpreso dai vicini e preso dalla polizia. Un 28enne è entrato a Firenze in largo Bargellini nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 febbraio. Ha preso una bici di lusso ma i residenti lo hanno notato e hanno chiamato la polizia. Il ladro è stato poi rintracciato e bloccato a bordo del mezzo in zona Santa Croce. In tasca aveva ancora le tronchesi usate per mettere a segno il colpo. La bici è stata posta sotto sequestro e sono in corso accertamenti per rintracciare il proprietario.