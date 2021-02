Rufina solidale: un pasto per chi è in difficoltà

Una straordinaria esperienza di solidarietà a Rufina. Per tutte le domeniche di Quaresima la parrocchia di San Martino, la Misericordia, Arci, Mcl e Vab con il sostegno del comune, si impegneranno a preparare oltre 100 pasti caldi pronti, che saranno consegnati alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza covid e non solo.

Già da domenica scorsa e per tutte le prossime in occasione della Quaresima a turno le associazioni si organizzeranno per preparare i pranzi che saranno, poi, consegnati a domicilio dalla Vab.

L’esperienza era già stata collaudata nelle settimane scorse dall’Audax, locale squadra di calcio, sempre in collaborazione con comune e Vab, adesso l’impegno si estende e si rafforza sempre grazie al mondo del volontariato.

“Siamo una comunità straordinaria, che non lascia indietro nessuno – afferma il Sindaco Vito Maida-. Per questa iniziativa il mio ringraziamento va principalmente al mondo del volontariato è una risorsa preziosa per la nostra comunità, senza le nostre associazioni queste azioni di solidarietà, di aiuto e di sostegno a chi ha bisogno, non sarebbero state di facile realizzazione”.

Fonte: Comune di Rufina - Ufficio stampa