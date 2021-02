Salta il Palio dei Somari a Torrita di Siena

L'Associazione Sagra San Giuseppe conferma che la 64esima edizione del Palio dei Somari non potrà tenersi, come da tradizione, il prossimo marzo.

La manifestazione, almeno per il momento, è costretta a cedere ai limiti imposti dalla pandemia, rinunciando così al consueto programma di iniziative che dal 1966 anima l'inizio della primavera in Valdichiana.

Le attuali condizioni sanitarie non permettono infatti la realizzazione del calendario di eventi, tra cui si citano le celebri Taverne, che culmina con la corsa a dorso di somaro tra le otto Contrade torritesi in onore di San Giuseppe, la domenica successiva al 19 marzo.

L'appuntamento, tra i più sentiti dalla comunità di Torrita e ogni anno meta di visitatori e turisti, è rimandato al momento in cui sarà possibile recuperare il carattere di socialità che da sempre caratterizza la manifestazione.

«Proporre una suggestione del Palio dei Somari, seppure in qualche forma alternativa, non avrebbe comunque lo stesso significato per chi conosce da vicino e vive tutto l'anno il mondo delle Contrade e del Palio – rende noto Yuri Cardini, Presidente dell'Associazione Sagra San Giuseppe. «Qualora la situazione epidemiologica lo permetta, non si esclude però di posticipare il Palio dei Somari di qualche mese, magari dopo il periodo estivo. Da parte di tutta l'Associazione vi è infatti l'auspicio che entro la fine del 2021 Torrita riesca ad avere di nuovo il suo Palio, e pertanto ci sarà anche il massimo impegno affinché la prossima edizione possa svolgersi il prima possibile».

L’anno scorso il Covid-19 costrinse l'Associazione Sagra San Giuseppe a sospendere la manifestazione a pochi giorni dalla sua data di inizio.

Fonte: Ufficio Stampa