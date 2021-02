Capraia e Limite dice addio a Serrano Pucci, sindaco per quasi trent'anni del comune dell'Empolese ed ex partigiano, l'ultimo in vita del territorio. A darne la notizia l'attuale primo cittadino Alessandro Giunti. È stato in carica dal 1951 al 1980.

Prima di essere eletto, Serrano Pucci fece parte della Resistenza nel 1945, diventando membro della Divisione Legnano a soli 18 anni. Da sindaco dovette affrontare un altro drammatico momento, quello dell'alluvione dell'Arno nel 1966, quando numerose case crollarono a Capraia e l'acqua procurò gravi danni per l'intero territorio.

Nel 2015 venne insignito del Premio Navicello, la massima onorificenza del Comune, assieme agli altri sindaci ancora viventi.

Il cordoglio del Pd: “Se ne va il sindaco partigiano”

Il Partito democratico di Capraia e Limite esprime il suo sentito cordoglio per la scomparsa di Serrano Pucci, storico sindaco del paese dal 1951 al 1980.

“Serrano per noi è sempre stato un punto di riferimento-ricorda Emanuele Bartalucci,segretario del Pd locale- Un uomo coraggioso- partito ad appena 18 anni e arruolato nella Divisione Legnano nel Nord Italia- un partigiano, un amministratore attento e capace, che ha contribuito alla ricostruzione e alla rinascita dopo le macerie lasciate dalla seconda guerra mondiale e che ha sempre messo al primo posto il benessere dei suoi concittadini.

Nel 2015 gli è stato conferito il Premio navicello, la massima onorificenza del comune, per il suo impegno come sindaco. Alle figlie e alla moglie Vera le nostre condoglianze”.