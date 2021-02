Sicurezza e prevenzione, conclusa l’opera di ripristino della frana di Poppiano

Operazione: territorio sicuro. Ammontano complessivamente ad un milione di euro gli investimenti che il Comune di Barberino Tavarnelle ha messo a disposizione per realizzare importanti opere finalizzate a contrastare e prevenire il fenomeno del dissesto idrogeologico. Si è concluso nei giorni scorsi uno degli interventi più rilevanti, l’opera di risanamento della frana di Poppiano che ha previsto il consolidamento di un lungo tratto della carreggiata nei pressi dell’area Zambra.

A breve anche la frana, che si era verificata nell’area di Monsanto, a causa delle precipitazioni abbondanti, sarà ripristinata con un intervento realizzato in tempi record dalla squadra tecnica del Comune mentre procedono a ritmi serrati i lavori per il risanamento dello smottamento che aveva infragilito l’area di San Lorenzo a Vigliano. Altra opera in dirittura di arrivo riguarda la zona sud del territorio comunale per il completamento e la risistemazione della strada di emergenza di Molino della Zambra, adiacente al complesso residenziale che costituisce la via di uscita in caso di innalzamento del livello idrometrico del fiume Elsa.

“L’opera pubblica di Molino della Zambra che ha previsto l’asfaltatura della strada – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani - permette ai residenti una via di uscita in caso di innalzamento del livello idrometrico del fiume Elsa”. “Si tratta di un complesso di opere pubbliche – precisa il sindaco David Baroncelli - che abbiamo avviato per risolvere in via definitiva i diversi casi di fragilità connessi al fenomeno idrogeologico, determinati anche da eventi atmosferici di portata eccezionale che si sono ripetuti nel tempo”.

Grazie alle risorse statali e regionali, assegnate grazie alla riunificazione degli allora comuni di Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, il comune unico ha potuto stanziare risorse cospicue per la realizzazione di interventi funzionali alla prevenzione del dissesto idrogeologico. “Sono fondi consistenti quelli tratti dal bilancio comunale, si attestano intorno al milione di euro – rimarca il sindaco – e sono destinati al risanamento e alla messa in sicurezza di alcune aree soggette a smottamenti e al rischio di esondazione”. Per quanto riguarda la località Zambra l’amministrazione comunale ha previsto ulteriori investimenti. “Abbiamo avviato le acquisizioni dei terreni per realizzare i giardini pubblici della Zambra – conclude il sindaco - ai fini di una complessiva opera di riqualificazione della zona che prevede anche l’illuminazione pubblica e comporta una spesa complessiva pari 350 mila euro”.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO