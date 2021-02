A Palaia i carabinieri hanno arrestato un 32enne. Gli hanno notificato una revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, in ordine a reati inerenti gli stupefacenti commessi a Calcinaia, nel dicembre del 2018. Arrestato, è stato accompagnato in carcere a Pisa dove rimarrà per poco più di un anno e otto mesi.