Un 22enne è stato rinvenuto cadavere nella sua abitazione di Rufina, nella montagna fiorentina. Il giovane sarebbe deceduto in seguito a un'overdose da stupefacenti, secondo quanto emerso dalle indagini. Il pm di turno Eligio Paolini ha disposto l'autopsia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Indagini in corso in Val di Sieve e nel Mugello.