Accordo tra Language Team e Siaf, riparte l'attività della Scuola Internazionale

Da pochi giorni è stato siglato un importante contratto preliminare di partnership tra Language Team, Tour operator con esperienza pluriennale nella formazione con sede a Milano, e Siaf (Scuola Internazionale di Alta Formazione) di Volterra.

L'accordo mira a portare a Volterra, nel Campus della Scuola Internazionale di Alta Formazione, studenti dall'Italia e da tutta Europa in maniera continuativa nel corso dell'anno, compatibilmente agli sviluppi dell'attuale pandemia. “Un traguardo importante raggiunto in tempi difficili - afferma Roberto Pepi presidente della Fondazione CRV - al presidente Davide Arcieri e a tutto il consiglio di Siaf, la Fondazione CRV rivolge un messaggio di incoraggiamento e fiducia per l’impegno dimostrato nel cercare di intercettare valide alternative alla tradizionale attività della scuola”.

L'Innovation Learning Campus è una novità assoluta nel campo delle tecnologie avanzate (realtà aumentata, robotica, automazione, intelligenza artificiale supportata da biotecnologie tech english word). L'offerta di Language Team non si ferma agli studenti, saranno coinvolti anche i docenti attraverso stage e aggiornamenti sui temi dell'orientamento e della psicologia, oltre alle aziende sul territorio nazionale.

"E' un progetto ambizioso - spiega Davide Arcieri presidente della Siaf - nel quale la scuola potrà dare il giusto supporto attraverso il proprio knowhow ed il proprio network, oltre ovviamente a mettere a disposizione una location funzionale, accogliente, posizionata in maniera strategica rispetto alle più importanti città toscane. Il progetto inoltre sarà di rilevante importanza per il territorio, circa l'indotto che potrà creare su più livelli e per differenti operatori, inoltre - conclude Arcieri - costituisce una opportunità considerevole per la città di Volterra e per i comuni limitrofi. Non solo un campus quindi, ma una azione di valorizzazione di un'intera area”.

Fonte: Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra